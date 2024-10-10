Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimleri 9 Kasım 2024 tarihinde yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:09

Türkiye Güreş Federasyonu seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Federasyon tarafından yapılan açıklamanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Dört yılda bir düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6. Olağan Genel Kurul ve Olağan Mali Genel Kurul 9 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapılacak olan toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 10 Ekim 2024 Pazar günü aynı saatte tekrar toplanılacak. İkinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmayacak. Toplantı kapsamında başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri yapılacak.