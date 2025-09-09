Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Hırvatistan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milliler berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk karşılaşmasında Hırvatistan ile 1-1 berabere bitirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Hırvatistan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milliler berabere kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 22:57

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında Trabzon'da ağırladığı Hırvatistan ile beraberlik elde etti.

62’nci dakikada Ayberk’in ceza alanı içerisine yaptığı ortada Jagusic topu kaleci Pavlesevic’e indirmek isterken, Hamza Güreler araya girerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

65’inci dakikada Zvonarek’in ortasında topa yükselen Soticek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere girdi. 1-1.

Türkiye Hırvatistan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milliler berabere kaldı

Müsabaka 1-1’lik skorla sonuçlandı.

TÜRKİYE U21 kadrosu şöyleydi:

Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 85 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Yıldırım), Semih Kılıçsoy

ETİKETLER
#Spor
#Football Haberleri
#Türkiye U21
#Hırvatistan U21
#Uefa Viktor Zeman Kupası
#2027 Avrupa U21 Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.