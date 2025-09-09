Türkiye Hırvatistan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milliler berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında Trabzon'da ağırladığı Hırvatistan ile beraberlik elde etti.

62’nci dakikada Ayberk’in ceza alanı içerisine yaptığı ortada Jagusic topu kaleci Pavlesevic’e indirmek isterken, Hamza Güreler araya girerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

65’inci dakikada Zvonarek’in ortasında topa yükselen Soticek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere girdi. 1-1.

Müsabaka 1-1’lik skorla sonuçlandı.

TÜRKİYE U21 kadrosu şöyleydi:

Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 85 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Yıldırım), Semih Kılıçsoy