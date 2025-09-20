Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Türkiye Hollanda maç sonucu kaç kaç? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

A Milli Erkek Voleybol Ekibimiz, Filipinler'de gerçekleşen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek adını son 8 takım içerisine yazdırdı.

20.09.2025
20.09.2025
saat ikonu 13:47

Filenin Efeleri, ülkemizi onurlandırmaya devam ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 son 16 raundunda güçlü rakibi 'yı 3-1 geçerek çeyrek finale çıktı.

Ay-yıldızlılar, Filipinler'in merkezi Manila'da oynanan karşılaşmada rakibini 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle alt edip adını son 8 ekip arasına yazdırdı.

Efeler, erkek voleybol tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacak.

İşte Set skorları:

  1. Set skoru: Türkiye 27-29 Hollanda
  2. Set skoru: Türkiye 25-23 Hollanda
  3. Set skoru: Türkiye 25-16 Hollanda
  4. Set skoru: Türkiye 25-19 Hollanda
ÇEYREK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

A Milliler, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün netleşecek.

Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi kim olacak?
Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi, Polonya-Kanada maçının galibi olacak.
