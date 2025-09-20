Türkiye Hollanda maç sonucu kaç kaç? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

İstanbul
Filenin Efeleri, ülkemizi onurlandırmaya devam ediyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 raundunda güçlü rakibi Hollanda'yı 3-1 geçerek çeyrek finale çıktı.
Ay-yıldızlılar, Filipinler'in merkezi Manila'da oynanan karşılaşmada rakibini 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle alt edip adını son 8 ekip arasına yazdırdı.
Efeler, erkek voleybol tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacak.
İşte Set skorları:
A Milliler, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün netleşecek.
Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için mücadele edecek.