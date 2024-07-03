Türkiye-Hollanda maçında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek
Euro 2024’ün son 16 turunda yapılan Avusturya-Türkiye Maçında 2-1 galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek sarı kart cezaları sebebiyle Türkiye-Hollanda Maçında forma giyemeyecek.
EURO 2024’te 3 galibiyetle çeyrek finale kalan A Milli Futbol Takımı,
6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Almanya’nın başkenti Berlin’de Hollanda ile mücadele edecek.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINDA CEZALI OYUNCULAR KİMLER?
2 Temmuz 2024 Salı günü yapılan Avusturya-Türkiye Maçında 2-1’lik skorla galip gelen A Milli Futbol Takımından 11.dakikada sarı kart alan Orkun Kökçü ve 42.dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek aldığı Türkiye-Hollanda Maçında forma giyemeyecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?
Çeyrek finale yükselen Ay-yıldızlı takım 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Almanya’nın başkenti Berlin’de Hollanda ile karşılaşacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye-Hollanda Maçı 6 Temmuz günü Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı TRT1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
ÇEYREK FİNALDE TÜRKİYE’NİN RAKİBİ KİM?
2 Temmuz Salı günü yapılan maçta çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı Hollanda ile eşleşti.