Türkiye Hollanda voleybol maç sonucu 3 - 1 bitti, Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 22:27 - Güncelleme : 16 May 2024 22:32
FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, Antalya'da Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, zorlu mücadelede 3-1'lik skorla galip gelerek turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Peki setler nasıl sonuçlandı? İşte detaylar...
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Antalya'da Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Türk voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada, millilerimiz güçlü rakiplerini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Türkiye, maça oldukça hızlı başladı ve ilk seti 25-14 gibi net bir skorla alarak rakibine üstünlük sağladı.
İkinci sette ise Hollanda 25-23'lük skorla seti alarak durumu eşitledi.
Son sette ise rakibine fazla şans tanımayan milliler, seti 25-18 alarak maçı 3-1'lik skorla tamamladı.
Kaynak: TGRT Haber