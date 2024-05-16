Türkiye Hollanda voleybol maç sonucu 3 - 1 bitti, Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı

16 May 2024 22:27 - Güncelleme : 16 May 2024 22:32

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Antalya'da Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Türk voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada, millilerimiz güçlü rakiplerini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye, maça oldukça hızlı başladı ve ilk seti 25-14 gibi net bir skorla alarak rakibine üstünlük sağladı.

İkinci sette ise Hollanda 25-23'lük skorla seti alarak durumu eşitledi.

Son sette ise rakibine fazla şans tanımayan milliler, seti 25-18 alarak maçı 3-1'lik skorla tamamladı.