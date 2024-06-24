Türkiye ile Çekya'nın bugüne kadar tüm buluşmaları

24 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:36

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yer alan A Milli Takım gruplardaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı.

Türkiye F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile 26 Haziran saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İLE ÇEKYA'NIN BÜTÜN KARŞILAŞMALARI

Çekoslovakya'nın ayrılmasından sonra Türkiye, Çekya ile toplam 11 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan Türkiye 5'ini kazanırken 5'ini ise kaybetti. Bir maç ise berabere kaldı.

Maçlarda A Milli Takım toplamda 10 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Son 3 maçta ise Milli Takımımız Çekya'ya karşı üstün geliyor.

Karşılaşmaların detayları ise şöyle:

23 Şubat 1994 Türkiye - Çekya 1-4

26 Mart 1996 Çekya - Türkiye 3-0

30 Nisan 2003 Çekya - Türkiye 4-0

1 Mart 2006 Türkiye - Çekya 2-2

15 Haziran 2008 Türkiye - Çekya 3-2

22 Mayıs 2010 Türkiye - Çekya 2-1

6 Şubat 2013 Türkiye - Çekya 0-2

10 Ekim 2014 Türkiye - Çekya 1-2

10 Ekim 2015 Çekya - Türkiye 0-2

21 Haziran 2016 Çekya - Türkiye 0-2

19 Kasım 2022 Türkiye - Çekya 2-1