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Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:52
Türkiye ile Galler&#039;in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala bu zamana kadar Türkiye-Galler arasında oynanan maçlar gündeme geldi.

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinin başlamasına sayılı günler kaldı.

A Milli Takımımız ilk maçlar kapsamında Galler ile 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Galler karşısındaki karnesi ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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TÜRKİYE'NİN GALLER KARNESİ

Türkiye ile Galler toplam tarihleri boyunca 9 kere karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Türkiye 3 kere kazanırken Galler ise 4 kere galibiyet aldı.

İki karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Ay Yıldızlılar, Galler karşısında toplam 10 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

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TÜRKİYE-GALLER ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR

  • 21.11.2023 Euro Elemeleri - Galler-Türkiye 1:1
  • 19.06.2023 Euro Elemeleri - Türkiye-Galler 2:0
  • 16.06.2021 Euro 2020 - Türkiye-Galler 0:2
  • 20.08.1997 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Türkiye-Galler 6:4
  • 14.12.1996 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Galler-Türkiye 0:0
  • 25.03.1981 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Türkiye-Galler 0:1
  • 15.10.1980 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Galler-Türkiye 4:0
  • 21.11.1979 Euro Elemeleri - Türkiye-Galler 1:0
  • 29.11.1978 Euro Elemeleri - Galler-Türkiye 1:0

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Kaynak: TGRT HABER
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