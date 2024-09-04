Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar

04 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:52

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler en son Slovakya'ya 4-0 yenildi

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler en son Slovakya'ya 4-0 yenildi

Galler - Türkiye maçının medya programı belli oldu

Galler - Türkiye maçının medya programı belli oldu

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinin başlamasına sayılı günler kaldı.

A Milli Takımımız ilk maçlar kapsamında Galler ile 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Galler karşısındaki karnesi ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN GALLER KARNESİ

Türkiye ile Galler toplam tarihleri boyunca 9 kere karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Türkiye 3 kere kazanırken Galler ise 4 kere galibiyet aldı.

İki karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Ay Yıldızlılar, Galler karşısında toplam 10 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

TÜRKİYE-GALLER ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR