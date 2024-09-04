Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:52
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala bu zamana kadar Türkiye-Galler arasında oynanan maçlar gündeme geldi.
Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinin başlamasına sayılı günler kaldı.
A Milli Takımımız ilk maçlar kapsamında Galler ile 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Galler karşısındaki karnesi ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
TÜRKİYE'NİN GALLER KARNESİ
Türkiye ile Galler toplam tarihleri boyunca 9 kere karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda Türkiye 3 kere kazanırken Galler ise 4 kere galibiyet aldı.
İki karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.
Ay Yıldızlılar, Galler karşısında toplam 10 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.
TÜRKİYE-GALLER ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR
- 21.11.2023 Euro Elemeleri - Galler-Türkiye 1:1
- 19.06.2023 Euro Elemeleri - Türkiye-Galler 2:0
- 16.06.2021 Euro 2020 - Türkiye-Galler 0:2
- 20.08.1997 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Türkiye-Galler 6:4
- 14.12.1996 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Galler-Türkiye 0:0
- 25.03.1981 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Türkiye-Galler 0:1
- 15.10.1980 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa - Galler-Türkiye 4:0
- 21.11.1979 Euro Elemeleri - Türkiye-Galler 1:0
- 29.11.1978 Euro Elemeleri - Galler-Türkiye 1:0
Kaynak: TGRT HABER