Türkiye ile Portekiz'in bu zamana kadar oynadığı bütün karşılaşmalar!

19 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 19:10

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Milli Takımımız ile Portekiz 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Gürcistan galibiyetinin ardından Milli Takımımız grubu lider bitirmek için en kritik maçına çıkacak.

TÜRKİYE'NİN PORTEKİZ KARNESİ

EURO 2024 kadrosunda Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Pepe gibi isimlerin yer aldığı Portekiz ile Türkiye toplam 9 kere karşı karşıya geldi.

Transfermarkt verilerine göre bu karşılaşmalardan 2'sini Türkiye kazanırken 7 tanesinde ise Portekiz galip geldi.

Milli Takımımız Portekiz'e toplam 9 gol atarken kendi kalesinde ise 19 gol gördü.

Karşılaşmaların detayları ise şöyle:

18 Aralık 1955 Türkiye - Portekiz 3:1

25 Mart 1956 Portekiz - Türkiye 3:1

24 Ocak 1965 Portekiz - Türkiye 5:1

19 Nisan 1965 Türkiye - Portekiz 0:1

14 Haziran 1996 Portekiz - Türkiye 1:0

24 Haziran 2000 Türkiye - Portekiz 0:2

7 Haziran 2008 Portekiz - Türkiye 2:0

2 Haziran 2012 Portekiz - Türkiye 1:3

24 Mart 2022 Portekiz - Türkiye 3:1