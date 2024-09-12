Türkiye ile Singapur arasındaki deprem anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

12 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Singapur arasındaki milletlerarası anlaşma 12 Eylül sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı, afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesini amaçlıyor.

TÜRKİYE-SİNGAPUR ANLAŞMASI NELERİ KAPSIYOR?

Mutabakat Zaptı, Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amacıyla imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mali konular ve operasyonunu yürüteceği iş birliği çerçevesinde, merkezlerin inşasına dair süreç de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde olacak.

TÜRKİYE SİNGAPUR DEPREM ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANDI?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında yapılan Mutabakat Zaptı, 19 Haziran 2024 tarihinde imzalandı.

TÜRKİYE-SİNGAPUR DEPREM ANLAŞMASI ONAYLANDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında imzalanan deprem anlaşması, 12 Eylül sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylandı.