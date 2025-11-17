Türkiye İspanya maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde karşılaşma

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye İspanya maçının hangi şehirde oynanacağı belli oldu.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 22.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen müsabakada galibiyet almayı hedefleyen A Milli Futbol Takımımız, İspanya ile karşılaşacak. TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak olan müsabaka için nefesler tutuldu.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA, ŞEHİRDE OYNANACAK?

Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak. Nefes kesen müsabaka Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM İSPANYA ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)