Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye ile İzlanda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Maçın başlamasına sayılı saatler kala Türkiye'nin İzlanda istatistikleri ve bütün karşılaşmaları gündeme geldi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ'ı 1-0 yenerek 3 puanı aldı.
Gruplarda birinci sırada yer alan A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye'nin İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri merak edildi.
TÜRKİYE İZLANDA BÜTÜN KARŞILAŞMALARI, İSTATİSTİKLERİ
A Milli Takım tarihi boyunca İzlanda ile 14 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 3'ünde Türkiye, 8'inde İzlanda sahadan galibiyet ile ayrılırken 3'ü ise beraberlik ile sonuçlandı.
A Milli Takım bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kendi kalesinde ise 21 gol gördü.
İlk karşılaşma 1980 yılında Türkiye'de oynandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada 3:1 mağlup oldu.
A Milli Takım'ın bütün İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri ise şöyle:
|Tarih
|Takımlar
|Maç Sonucu
|24 Eylül 1980
|Türkiye-İzlanda
|1:3
|9 Eylül 1981
|İzlanda-Türkiye
|2:0
|12 Ekim 1988
|Türkiye-İzlanda
|1:1
|20 eylül 1989
|İzlanda-Türkiye
|2:1
|17 Temmuz 1991
|İzlanda-Türkiye
|5:1
|12 Ekim 1994
|Türkiye-İzlanda
|5:0
|11 Ekim 1995
|İzlanda-Türkiye
|0:0
|9 Eylül 2014
|İzlanda-Türkiye
|3:0
|13 Ekim 2015
|Türkiye-İzlanda
|1:0
|9 Ekim 2016
|İzlanda-Türkiye
|2:0
|6 Ekim 2017
|Türkiye-İzlanda
|0:3
|11 Haziran 2019
|İzlanda-Türkiye
|2:1
|14 Kasım 2019
|Türkiye-İzlanda
|0:0
|9 Eylül 2024
|Türkyie-İzlanda
|3:1
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?
İzlanda'nın başkentinde oynanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar yarın saat 21.45'te canlı olarak TV8 ekranlarından izleyebilecek.
Bakalım bu seferki maçta farklı bir sonuç alırız umarım İzlanda zorlu ama elimizden gelenin en iyisini yaparsak galip gelebiliriz