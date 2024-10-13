Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri

13 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:52

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye ile İzlanda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Maçın başlamasına sayılı saatler kala Türkiye'nin İzlanda istatistikleri ve bütün karşılaşmaları gündeme geldi.

A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ​'ı 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

Gruplarda birinci sırada yer alan A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye​'nin İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri merak edildi.

TÜRKİYE İZLANDA BÜTÜN KARŞILAŞMALARI, İSTATİSTİKLERİ

A Milli Takım tarihi boyunca İzlanda ile 14 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 3'ünde Türkiye, 8'inde İzlanda sahadan galibiyet ile ayrılırken 3'ü ise beraberlik ile sonuçlandı.

A Milli Takım bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kendi kalesinde ise 21 gol gördü.

İlk karşılaşma 1980 yılında Türkiye'de oynandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada 3:1 mağlup oldu.

A Milli Takım'ın bütün İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri ise şöyle:

Tarih Takımlar Maç Sonucu 24 Eylül 1980 Türkiye-İzlanda 1:3 9 Eylül 1981 İzlanda-Türkiye 2:0 12 Ekim 1988 Türkiye-İzlanda 1:1 20 eylül 1989 İzlanda-Türkiye 2:1 17 Temmuz 1991 İzlanda-Türkiye 5:1 12 Ekim 1994 Türkiye-İzlanda 5:0 11 Ekim 1995 İzlanda-Türkiye 0:0 9 Eylül 2014 İzlanda-Türkiye 3:0 13 Ekim 2015 Türkiye-İzlanda 1:0 9 Ekim 2016 İzlanda-Türkiye 2:0 6 Ekim 2017 Türkiye-İzlanda 0:3 11 Haziran 2019 İzlanda-Türkiye 2:1 14 Kasım 2019 Türkiye-İzlanda 0:0 9 Eylül 2024 Türkyie-İzlanda 3:1

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

İzlanda'nın başkentinde oynanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar yarın saat 21.45'te canlı olarak TV8 ekranlarından izleyebilecek.