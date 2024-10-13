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Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:52
Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye ile İzlanda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Maçın başlamasına sayılı saatler kala Türkiye'nin İzlanda istatistikleri ve bütün karşılaşmaları gündeme geldi.

A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ​'ı 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

Gruplarda birinci sırada yer alan A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye​'nin İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri merak edildi.

Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri - 1. Resim

TÜRKİYE İZLANDA BÜTÜN KARŞILAŞMALARI, İSTATİSTİKLERİ

A Milli Takım tarihi boyunca İzlanda ile 14 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 3'ünde Türkiye, 8'inde İzlanda sahadan galibiyet ile ayrılırken 3'ü ise beraberlik ile sonuçlandı.

A Milli Takım bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kendi kalesinde ise 21 gol gördü.

İlk karşılaşma 1980 yılında Türkiye'de oynandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada 3:1 mağlup oldu.

Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri - 2. Resim

A Milli Takım'ın bütün İzlanda karşılaşmalarının istatistikleri ise şöyle:

TarihTakımlarMaç Sonucu
24 Eylül 1980Türkiye-İzlanda1:3
9 Eylül 1981İzlanda-Türkiye2:0
12 Ekim 1988Türkiye-İzlanda1:1
20 eylül 1989İzlanda-Türkiye2:1
17 Temmuz 1991İzlanda-Türkiye5:1
12 Ekim 1994Türkiye-İzlanda5:0
11 Ekim 1995İzlanda-Türkiye0:0
9 Eylül 2014İzlanda-Türkiye3:0
13 Ekim 2015Türkiye-İzlanda1:0
9 Ekim 2016İzlanda-Türkiye2:0
6 Ekim 2017Türkiye-İzlanda0:3
11 Haziran 2019İzlanda-Türkiye2:1
14 Kasım 2019Türkiye-İzlanda0:0
9 Eylül 2024Türkyie-İzlanda3:1

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

İzlanda'nın başkentinde oynanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar yarın saat 21.45'te canlı olarak TV8 ekranlarından izleyebilecek.

Kaynak: TGRT Haber
a milli takımtürkiyeİzlandaUEFA Uluslar Ligikaradağ

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Eren13 Ekim 2024 12:58

Bakalım bu seferki maçta farklı bir sonuç alırız umarım İzlanda zorlu ama elimizden gelenin en iyisini yaparsak galip gelebiliriz

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