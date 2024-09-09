Türkiye-İzlanda maçı muhtemel 11'leri belli oldu! Barış Alper Yılmaz kadroda olmayacak

09 Eylül 2024 08:49 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:15

A Milli Takım bugün İzlanda ile UEFA ULUSLAR B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri belli oldu.

Gözler bugün İzmir'de! A Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak: İşte muhtemel 11'ler

Gözler bugün İzmir'de! A Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak: İşte muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadeleleri kapsamında Türkiye-Galler ile karşı karşıya geldi.

Berabere biten karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar bugün ikinci maçta İzlanda ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri merak ediliyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Barış Alper Yılmaz, Galler maçında aldığı kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

EURO 2024'te bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın ise cezası bitti.

Bu maçta Merih Demiral'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoglu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Arda Güler, İrfan Can Kahveci

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

9 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan Türkiye-İzlanda maçı TV 8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.