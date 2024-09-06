Türkiye İzlanda maçının hakemi Enea Jorgji karnesi! 2 Türkiye maçını yönetti

06 Eylül 2024 13:32 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:45

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. UEFA tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olacağı açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinde Türkiye, Galler ile 6 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek.

İkinci karşılaşma kapsamında 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlıların maçının hakemi açıklandı.

Taraftarlar tarafından Türkiye-İzlanda maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanna bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji olacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını ise Denis Rexha ve Ridiger Cokaj yapacakken maçın dördüncü hakemi olarak ise Eldorjan Hamiti görev alacak.

HAKEM ENEA JORGJİ TÜRKİYE KARNESİ

40 yaşındaki deneyimli hakem kariyeri boyunca A Milli Takım'ın 2 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların bir tanesini Türkiye kazanırken diğerinde ise mağlup oldu.

A Milli Takımımız iki maçta toplam sadece 5 sarı kart gördü.

Enea Jorgji'nin yönettiği Türkiye maçlarının tarihleri ise şöyle:

EURO Elemeleri - 15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya 4:0 - A Milli Takım 4 sarı kart - Letonya 4 sarı kart

Dostluk Maçları - 29 Mart 2022 Türkiye-İtalya 2:3 - A Milli Takım 1 sarı kart - İtalya 1 sarı kart