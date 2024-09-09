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Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:00
Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.

İtalyan teknik direktör Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelelerinde Galler ile 6 Eylül Cuma günü karşı karşıya geldi.

Berabere biten karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar bugün ise İzlanda karşısında ikinci grup maçına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye-İzlanda maçının hangi kanalda, nasıl izleneceği merak ediliyor.

Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?

A Milli Takım'ın bugün (9 Eylül 2024) saat 21.45'te İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçı TV8 ve Exxen platformlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı galibiyet ile kapatırsa grup aşamasında büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu - 2. Resim

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

  • Türkiye - Karadağ / 11 Ekim 21:45
  • İzlanda - Türkiye / 14 Ekim 21:45
  • Türkiye - Galler / 16 Kasım 20:00
  • Karadağ - Türkiye / 19 Kasım 22.45

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Kaynak: TGRT HABER
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