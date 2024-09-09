Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:00

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.

İtalyan teknik direktör Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelelerinde Galler ile 6 Eylül Cuma günü karşı karşıya geldi. Berabere biten karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar bugün ise İzlanda karşısında ikinci grup maçına çıkacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye-İzlanda maçının hangi kanalda, nasıl izleneceği merak ediliyor. TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR? A Milli Takım'ın bugün (9 Eylül 2024) saat 21.45'te İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçı TV8 ve Exxen platformlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı galibiyet ile kapatırsa grup aşamasında büyük bir avantaj elde etmiş olacak. TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI Türkiye - Karadağ / 11 Ekim 21:45

İzlanda - Türkiye / 14 Ekim 21:45

Türkiye - Galler / 16 Kasım 20:00

Karadağ - Türkiye / 19 Kasım 22.45 İlgili Haberler Türkiye İzlanda maçının hakemi Enea Jorgji karnesi! 2 Türkiye maçını yönetti A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı Gözler bugün İzmir'de! A Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak: İşte muhtemel 11'ler