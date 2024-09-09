Türkiye İzlanda maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.
İtalyan teknik direktör Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelelerinde Galler ile 6 Eylül Cuma günü karşı karşıya geldi.
Berabere biten karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar bugün ise İzlanda karşısında ikinci grup maçına çıkacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye-İzlanda maçının hangi kanalda, nasıl izleneceği merak ediliyor.
TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?
A Milli Takım'ın bugün (9 Eylül 2024) saat 21.45'te İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçı TV8 ve Exxen platformlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı galibiyet ile kapatırsa grup aşamasında büyük bir avantaj elde etmiş olacak.
TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
- Türkiye - Karadağ / 11 Ekim 21:45
- İzlanda - Türkiye / 14 Ekim 21:45
- Türkiye - Galler / 16 Kasım 20:00
- Karadağ - Türkiye / 19 Kasım 22.45