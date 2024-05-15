Türkiye - Japonya voleybol maçı bugün saat 20.00'da Antalya'da oynanacak
Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca maçın hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir...
A Milli Kadın Voleybol takımımızın da yer aldığı FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 16 takım mücadele edecek.
3 haftanın ardından ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkmaya hak kazanacak.
Turnuva kapsamında Filenin Sultanları turnuvada ilk olarak Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya maçı ne zaman, nerede ve hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor.
Türkiye-Japonya maçı 15 Mayıs (bugün) saat 20.00'da Antalya'da oynanacak.
Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Filenin sultanlarının maç takvimi ise şöyle:
16 Mayıs Perşembe 20.00: Hollanda - Türkiye
18 Mayıs Cumartesi 20.00: İtalya - Türkiye
19 Mayıs Pazar 20.00: Fransa - Türkiye
İlk haftasının kadrosu ise şu şekilde:
Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş