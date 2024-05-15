Türkiye - Japonya voleybol maçı bugün saat 20.00'da Antalya'da oynanacak

15 May 2024 12:06 - Güncelleme : 15 May 2024 12:26

A Milli Kadın Voleybol takımımızın da yer aldığı FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 16 takım mücadele edecek.

3 haftanın ardından ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkmaya hak kazanacak.

Turnuva kapsamında Filenin Sultanları turnuvada ilk olarak Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya maçı ne zaman, nerede ve hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye-Japonya maçı 15 Mayıs (bugün) saat 20.00'da Antalya'da oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Filenin sultanlarının maç takvimi ise şöyle:

16 Mayıs Perşembe 20.00: Hollanda - Türkiye

18 Mayıs Cumartesi 20.00: İtalya - Türkiye

19 Mayıs Pazar 20.00: Fransa - Türkiye

İlk haftasının kadrosu ise şu şekilde:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş