Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final maçı bugün oynanacak

Filenin Sultanları bugün 2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçına Japonya karşısında çıkacak. Karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımımız kazanırsa yarı final biletinin sahibi olacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final maçı bugün oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:24

A Milli Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde lig aşamasını 6. sırada tamamlayarak çeyrek final oynamaya hak kazanmıştı. Filenin Sultanları çeyrek finalde ise ile eşleşti.

A Milli Kadın Takımımızın çeyrek final maçı ise bugün oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala - Japonya maçı hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final maçı bugün oynanacak

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena'da oynanacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu ise şöyle:

  • Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
  • Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
  • Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
  • Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final maçı bugün oynanacak

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final etabı kapsamında oynanacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı bugün saat 17.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları karşılaşmada Japonya'yı mağlup ederse yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ETİKETLER
#türkiye
#japonya
#trt 1
#kadın voleybol
#Voleybol
#Fivb Milletler Ligi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.