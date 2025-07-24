Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final maçı bugün oynanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde lig aşamasını 6. sırada tamamlayarak çeyrek final oynamaya hak kazanmıştı. Filenin Sultanları çeyrek finalde ise Japonya ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek final maçı ise bugün oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena'da oynanacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Dilay Özdemir, Cansu Özbay Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Melissa Vargas, Aleksia Karutasu Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final etabı kapsamında oynanacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı bugün saat 17.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları karşılaşmada Japonya'yı mağlup ederse yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.