Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final rakibinin kim olduğu netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.