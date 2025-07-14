Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final rakibinin kim olduğu netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
2025 FIVB Milletler Ligi'nin lig aşaması tamamlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız lig aşamasını 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Filenin Sultanları adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde kimle karşılaşacağı ise belli oldu.
2025 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finallerinde Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenecek.
Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya turnuvanın lig aşamasını 3. sırada tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final etabı kapsamında oynayacağı Japonya maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü düzenlenecek.
Atlas Arena'da oynanacak olan mücadelenin ardından yarı finale çıkan takım belli olacak. Filenin Sultanları, Japonya'yı yenerse yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
2025 FIVB Milletler Ligi'nin bütün çeyrek final eşleşmeleri şöyle: