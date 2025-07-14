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 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final rakibinin kim olduğu netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

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Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:32

2025 FIVB Milletler Ligi'nin lig aşaması tamamlandı. A Milli Takımımız lig aşamasını 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı. Puan tablosunda 6. sırada yer alan adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde kimle karşılaşacağı ise belli oldu.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

2025 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finallerinde Filenin Sultanları, ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenecek.

Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya turnuvanın lig aşamasını 3. sırada tamamladı.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek final rakibi belli oldu

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Takımımızın, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin etabı kapsamında oynayacağı Japonya maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü düzenlenecek.

Atlas Arena'da oynanacak olan mücadelenin ardından yarı finale çıkan takım belli olacak. Filenin Sultanları, Japonya'yı yenerse yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

2025 FIVB Milletler Ligi'nin bütün çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • İtalya - ABD
  • Brezilya - Almanya
  • Polonya - Çin
  • Türkiye - Japonya
ETİKETLER
#türkiye
#japonya
#kadın voleybol
#filenin sultanları
#çeyrek final
#Voleybol
#Fivb Milletler Ligi
#Aktüel
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