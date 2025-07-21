Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçına çıkıyor

FIVB 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız karşılaşmayı kazanırsa yarı final oynamaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından kritik mücadele öncesi Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Japonya ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi 24 Temmuz 2025 tarihinde, Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Filenin Sultanları karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa yarı finale yükselerek Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atlas Arena'da oynanacak olan Türkiye - Japonya voleybol maçı TRT, TRT Spor veya TRT Yıldız kanalından yayınlanacak. Henüz mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı duyurulmadı. Karşılaşmanın yakınlaşmasıyla birlikte kanalın netlik kazanması bekleniyor.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nde tüm çeyrek final eşleşmeleri şöyle: