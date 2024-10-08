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Türkiye-Karadağ karşılaşması: Milli Takım 11 Ekim’de zafer peşinde

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
08 Ekim 2024 09:06 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:07
Türkiye-Karadağ karşılaşması: Milli Takım 11 Ekim’de zafer peşinde

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Oynanan 2 maçta 1 galibiyet bir beraberlik alan ay-yıldızlılar üçüncü maçını kazanarak gruplarda avantajı elde tutmak istiyor.

A Milli Takımın aday kadrosu belli olurken maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbol severler tarafından araştırılıyor. Önce Karadağ​ sonra İzlanda ile mücadele edecek olan Türkiye​, iki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE YAPILACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması: Milli Takım 11 Ekim’de zafer peşinde - 1. Resim

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45 itibarıyla TV8 ile Exxen platformundan yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM​ ADAY KADROSU NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ FİKSTÜRÜ

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ-Türkiye

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Kaynak: TGRT Haber
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