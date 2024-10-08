Türkiye-Karadağ karşılaşması: Milli Takım 11 Ekim’de zafer peşinde
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Oynanan 2 maçta 1 galibiyet bir beraberlik alan ay-yıldızlılar üçüncü maçını kazanarak gruplarda avantajı elde tutmak istiyor.
A Milli Takımın aday kadrosu belli olurken maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbol severler tarafından araştırılıyor. Önce Karadağ sonra İzlanda ile mücadele edecek olan Türkiye, iki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE YAPILACAK?
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45 itibarıyla TV8 ile Exxen platformundan yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU NASIL?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ-Türkiye