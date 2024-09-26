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Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Eylül 2024 16:48 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:16
Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45&#039;te düzenlenecek

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Futbol Takımı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak sorusu gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Galler​ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmişti.

Galler ile berabere kalan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşısında ise 3-1'lik bir galibiyet ile ayrılmıştı.

Grupta birinci sırada yer alan A Milli Takım'ın Karadağ​ maçının ne zaman, saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek - 1. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye​ ve Karadağ arasında oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek.

Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek - 2. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı TV8 ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Takım'ın bütün grup maçlarının takvimi ise şöyle:

  • 11 Ekim 2024 21.45 | Türkiye-Karadağ
  • 14 Ekim 2024 21.45 | İzlanda-Türkiye
  • 16 Kasım 2024 20.00 | Türkiye-Galler
  • 19 Kasım 2024 22.45 | Karadağ-Türkiye
Kaynak: TGRT HABER
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