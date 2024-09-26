Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Futbol Takımı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak sorusu gündeme geldi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelmişti.
Galler ile berabere kalan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşısında ise 3-1'lik bir galibiyet ile ayrılmıştı.
Grupta birinci sırada yer alan A Milli Takım'ın Karadağ maçının ne zaman, saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ve Karadağ arasında oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı TV8 ekranlarından yayınlanacak.
A Milli Takım'ın bütün grup maçlarının takvimi ise şöyle:
- 11 Ekim 2024 21.45 | Türkiye-Karadağ
- 14 Ekim 2024 21.45 | İzlanda-Türkiye
- 16 Kasım 2024 20.00 | Türkiye-Galler
- 19 Kasım 2024 22.45 | Karadağ-Türkiye