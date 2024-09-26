Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 16:48 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:16

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Futbol Takımı Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak sorusu gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Galler​ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmişti. Galler ile berabere kalan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşısında ise 3-1'lik bir galibiyet ile ayrılmıştı. Grupta birinci sırada yer alan A Milli Takım'ın Karadağ​ maçının ne zaman, saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye​ ve Karadağ arasında oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te düzenlenecek. TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK? Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı TV8 ekranlarından yayınlanacak. A Milli Takım'ın bütün grup maçlarının takvimi ise şöyle: 11 Ekim 2024 21.45 | Türkiye-Karadağ

14 Ekim 2024 21.45 | İzlanda-Türkiye

16 Kasım 2024 20.00 | Türkiye-Galler

19 Kasım 2024 22.45 | Karadağ-Türkiye