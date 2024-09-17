Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim'de oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu.
Milli takımımız ligde İzlanda'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından Galler ile deplasmanda berabere kaldı. Toplamda 4 puana ulaşarak grubu birinci tamamladı.
Karadağ ile oynanacak müsabakanın hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Karadağ - Türkiye mücadelesi 11 Ekim 2024 tarihinde oynanacak ve 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler TV8 ekranlarında takip edebilecek.
Müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Güncel puan durumuna göre Türkiye 4, Galler 4, İzlanda 3 ve Karadağ 0 puanla tamamladı.
ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ
11 Ekim 2024
Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024
İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024
Türkiye - Galler
19 Kasım 2024
Karadağ - Türkiye