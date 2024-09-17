Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim'de oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:03

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu.