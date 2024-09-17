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Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim'de oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:03
Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim&#039;de oynanacak

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu.

Milli takımımız ligde İzlanda'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından Galler​ ile deplasmanda berabere kaldı. Toplamda 4 puana ulaşarak grubu birinci tamamladı.

Karadağ​ ile oynanacak müsabakanın hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

TÜRKİYE​ - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Karadağ - Türkiye mücadelesi 11 Ekim 2024 tarihinde oynanacak ve 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler TV8 ekranlarında takip edebilecek.

Müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Güncel puan durumuna göre Türkiye 4, Galler 4, İzlanda 3 ve Karadağ 0 puanla tamamladı.

Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim'de oynanacak - 1. Resim

ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM​ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2024

Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024

Karadağ - Türkiye

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Kaynak: TGRT Haber
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