Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 08:56 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:07

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam Türkiye ile Karadağ karşılaşacak. Son maç öncesinde milli takımımız Galler ile mücadele etmişti. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın stadyumu da merak edildi.

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi​'nde yarışa devam ediyor. Yakından takip edilen ligde 19 Kasım akşamı Türkiye​ ile Karadağ​ karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bugün oynanacak olan mücadelenin nerede oynanacağını araştırıyor. TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK? 19 Kasım Salı günü oynanacak olan karşılaşma 22.45'te başlarken Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Binlerce kişinin stadyuma akın etmesi beklenirken gözler 22.45'e çevrildi. TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA? İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder’in hakemliğini yapacağı karşılaşma bugün oynanacak. Bu akşam oynanacak olan müsabakada hakem yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek. Türkiye milli takım maçı Tv8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak takip edilecek. MİLLİ TAKIM MAÇI NEREDEN İZLENİR? 19 Kasım maç programına göre bu akşam A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son müsabakasına çıkacak. Türkiye - Karadağ maçı Exxen ve TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İlgili Haberler Hakan Çalhanoğlu, kritik Karadağ maçında kadroda yer alamayacak!