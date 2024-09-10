Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:25

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız dün akşam İzlanda'yı mağlup etti. 3-1'lik galibiyet sonrasında Karadağ maçının ne zaman ve nerede oynanacağı gündeme geldi. Uluslar Ligi'nde karşılaşma takvimimiz de netleşti.

Futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği İzlanda karşılaşması 3-1'lik skorla sonuçlanırken gözler Türkiye - Karadağ müsabakasına çevrildi. Ne zaman ve saat kaçta oynanacağı da netleşti. TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Uluslar Ligi'nde mücadele eden takımımız 11 Ekim'de Karadağ ile karşılaşacak. Mücadele 11 Ekim'de 21.45'te başlayacak ve Samsun'da oynanacak. Mücadelenin ardından İzlanda ile deplasmanda 14 Ekim günü rövanş mücadelesine çıkılacak. Takvim şöyle: 11 Ekim 2024 Türkiye - Karadağ 14 Ekim 2024 İzlanda - Türkiye 16 Kasım 2024 Türkiye - Galler 19 Kasım 2024 Karadağ - Türkiye KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK? Heyecanla beklenen mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek. Lig'de çift devreli oynanırken B,C ve D liglerinden gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkacak. A ve B liglerinde son sırada olanlar bir alt lige düşecek. Milli takımımız ise bir üst tura çıkmayı amaçlıyor. İlgili Haberler İzlanda - Türkiye maçı 3-1 bitti, golleri Kerem Aktürkoğlu attı Portekiz basını İzlanda maçına damga vuran Kerem Aktürkoğlu'nu yere göğe sığdıramadı!