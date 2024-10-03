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Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:36
Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu&#039;nda oynanacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Türkiye-Karadağ maçının nerede, ne zaman oynanacağı karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gündem oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ karşısında üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından karşılaşmanın nerede, ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak - 1. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. 

Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak - 2. Resim

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇINI YENERSE NE OLACAK?

UEFA Uluslar B, C ve D liglerinde grup aşamasını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige terfi edecek.

A Milli Takım, Karadağ karşılaşmasını yenerse birinci olup bir üst lige yükselmek için büyük avantaj elde etmiş olacak. 

İlk karşılaşmalarda ay yıldızlılar Galler karşısında berabere kalırken, İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

Grupta 4 puan toplayan A Milli Takım birinci sırada yer alıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle:

  • Türkiye - 4
  • Galler - 1
  • İzlanda - 3
  • Karadağ - 0

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Kaynak: TGRT Haber

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