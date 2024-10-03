Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

03 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:36

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Türkiye-Karadağ maçının nerede, ne zaman oynanacağı karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gündem oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ karşısında üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından karşılaşmanın nerede, ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇINI YENERSE NE OLACAK?

UEFA Uluslar B, C ve D liglerinde grup aşamasını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige terfi edecek.

A Milli Takım, Karadağ karşılaşmasını yenerse birinci olup bir üst lige yükselmek için büyük avantaj elde etmiş olacak.

İlk karşılaşmalarda ay yıldızlılar Galler karşısında berabere kalırken, İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

Grupta 4 puan toplayan A Milli Takım birinci sırada yer alıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle: