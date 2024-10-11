Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile mücadelesi UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45’te başlayacak. Bu akşam oynanacak maç öncesinde A Milli Futbol Takımının muhtemel 11’i merak ediliyor.
UEFA Uluslar B Ligi’nde oynanan 2 maçta bir beraberlik bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımı, topladığı 4 puanla ilk sırada yer alıyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ KİMLER?
Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11’leri şu şekilde;
TÜRKİYE:
Uğurcan Çakır
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
Merih Demiral
Mert Müldür
Hakan Çalhanoğlu
Orkun
Arda Güler
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
KARADAĞ:
Mijatovic
Marusic
Rubezic
Sipcic
Vukcevic
Brnovic
Jovovic
Camaj
Krstovic
Jovetic
Mugosa
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45 itibarıyla TV8 ile Exxen platformundan yayınlanacak.