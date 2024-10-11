Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

11 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:19

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile mücadelesi UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45’te başlayacak. Bu akşam oynanacak maç öncesinde A Milli Futbol Takımının muhtemel 11’i merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi’nde oynanan 2 maçta bir beraberlik bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımı​, topladığı 4 puanla ilk sırada yer alıyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ​'ın ise henüz puanı bulunmuyor. TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? UEFA Uluslar B Ligi​ 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te başlayacak. TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ KİMLER? Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11’leri şu şekilde; TÜRKİYE: Uğurcan Çakır

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakçı

Merih Demiral

Mert Müldür

Hakan Çalhanoğlu

Orkun

Arda Güler

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Barış Alper Yılmaz KARADAĞ: Mijatovic

Marusic

Rubezic

Sipcic

Vukcevic

Brnovic

Jovovic

Camaj

Krstovic

Jovetic

Mugosa TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR? Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45 itibarıyla TV8 ile Exxen platformundan yayınlanacak. İlgili Haberler A Milli Futbol Takımı, 634. maçına çıkacak Köfteci Yusuf faaliyetlerine devam ediyor