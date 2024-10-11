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Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:19
Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile mücadelesi UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45’te başlayacak. Bu akşam oynanacak maç öncesinde A Milli Futbol Takımının muhtemel 11’i merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi’nde oynanan 2 maçta bir beraberlik bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımı​, topladığı 4 puanla ilk sırada yer alıyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ​'ın ise henüz puanı bulunmuyor.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi​ 4.Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri - 1. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ KİMLER?

Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11’leri şu şekilde;

TÜRKİYE:

Uğurcan Çakır
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
Merih Demiral
Mert Müldür
Hakan Çalhanoğlu
Orkun
Arda Güler
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz

Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri - 2. Resim

KARADAĞ:

Mijatovic
Marusic
Rubezic
Sipcic
Vukcevic
Brnovic
Jovovic
Camaj
Krstovic
Jovetic
Mugosa

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45 itibarıyla TV8 ile Exxen platformundan yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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