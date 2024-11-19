Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’leri futbolu takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
A Milli Futbol Takımı,UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan maçta A Milli Takımı’nın açıklayacağı kadro maçın seyrini değiştirecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ KİMLER?
A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’leri şu şekilde;
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Samet Akaydın
Mert Müldür
Orkun Kökçü
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler
Yunus Akgün
Kerem Aktürkoğlu
Barış Alper Yılmaz
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Karadağ maçı 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Niksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Karadağ karşılaşması TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.