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Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:18
Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’leri futbolu takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

A Milli Futbol Takımı​,UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'taki son maçında Karadağ​ ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan maçta A Milli Takımı’nın açıklayacağı kadro maçın seyrini değiştirecek.

Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri - 1. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ KİMLER?

A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Samet Akaydın
Mert Müldür
Orkun Kökçü
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler
Yunus Akgün
Kerem Aktürkoğlu
Barış Alper Yılmaz

Türkiye-Karadağ maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye milli maçı muhtemel 11’leri - 2. Resim

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Karadağ maçı 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Niksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ karşılaşması TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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