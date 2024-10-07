Türkiye Kupası 2. eleme turu maç tarihleri açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 16:48 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:15

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu. Fikstüre göre ilk maçlar Kilis Belediyespor-Balıkesirspor, Fetihespor-Düzce Cam Düzcespor ve Zonguldak Komürspor-Kırıkkale Futbol arasında gerçekleşecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası​ sezonunun 2. eleme turu kapsamında oynanacak olan maçların fikstürü açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar maçların tarihlerini merak etmeye başladı. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TFF​ tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunun ikinci eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar 8 Ekim tarihinde başlayacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 8-9-10 EKİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre ilk maçlar Kilis Belediyespor-Balıkesirspor, Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol ve Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor arasnıda 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu fikstürünün tamamı ise şöyle: 9 Ekim 2024 Çarşamba 13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe) 14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak) 10 Ekim 2024 Perşembe 13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji) İlgili Haberler Milli ara başladı, Süper Lig maçlarının tarihi belli oldu