Türkiye Kupası 2. eleme turu maç tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu. Fikstüre göre ilk maçlar Kilis Belediyespor-Balıkesirspor, Fetihespor-Düzce Cam Düzcespor ve Zonguldak Komürspor-Kırıkkale Futbol arasında gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun 2. eleme turu kapsamında oynanacak olan maçların fikstürü açıklandı.
Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar maçların tarihlerini merak etmeye başladı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunun ikinci eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar 8 Ekim tarihinde başlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 8-9-10 EKİM?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre ilk maçlar Kilis Belediyespor-Balıkesirspor, Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol ve Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor arasnıda 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu fikstürünün tamamı ise şöyle:
9 Ekim 2024 Çarşamba
- 13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)
- 14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
- 14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
- 14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
- 14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)
- 14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)
- 14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
- 14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)
- 14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)
- 14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)
- 14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)
- 14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)
- 14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)
- 14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)
- 14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
- 15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)
- 19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)
10 Ekim 2024 Perşembe
- 13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)
- 14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)
- 14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
- 14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
- 15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)
- 19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)