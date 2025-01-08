Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken maçların yayınlandığı kanal da gündeme geldi. 8 Ocak günü birçok müsabaka oynanırken karşılaşmaları izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da heyecan sürüyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre kupa maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak.
Canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nda yarış sürerken oynanacak olan müsabakalar A Spor ve ATV ekranlarında canlı olarak ekranlara geliyor. Taraftarlar şifresiz olarak müsabakaları takip edebilirken 4 grupta karşılaşmalar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.
ZTK MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
Heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Oynanacak olan karşılaşmalar ATV ve A Spor kanallarında canlı olarak yayınlanıyor. Belirli tarihlerde oynanan müsabakaları iki kanal aracılığıyla izleyebileceksiniz.
8 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle:
13:00 | Kırklarelispor - Bodrumspor | A Spor
15:30 | Eyüpspor - Boluspor | A Spor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor | A Spor
20:30 | Galatasaray - Rams Başakşehir | ATV