Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

08 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken maçların yayınlandığı kanal da gündeme geldi. 8 Ocak günü birçok müsabaka oynanırken karşılaşmaları izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Bu akşam ZTK'da hangi maçlar var? 8 Ocak programında birçok karşılaşma yer aldı

Bu akşam ZTK'da hangi maçlar var? 8 Ocak programında birçok karşılaşma yer aldı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK​'da heyecan sürüyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre kupa maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak.

Canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

TÜRKİYE​ KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda yarış sürerken oynanacak olan müsabakalar A Spor​ ve ATV​ ekranlarında canlı olarak ekranlara geliyor. Taraftarlar şifresiz olarak müsabakaları takip edebilirken 4 grupta karşılaşmalar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

ZTK MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Oynanacak olan karşılaşmalar ATV ve A Spor kanallarında canlı olarak yayınlanıyor. Belirli tarihlerde oynanan müsabakaları iki kanal aracılığıyla izleyebileceksiniz.

8 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle:

13:00 | Kırklarelispor - Bodrumspor | A Spor

15:30 | Eyüpspor - Boluspor | A Spor

18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor | A Spor

20:30 | Galatasaray​ - Rams Başakşehir | ATV