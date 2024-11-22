Türkiye - Macaristan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar gündeme geldi
Bugün Uluslar Ligi'nde play off rakibimiz belli oldu. İsviçre'de çekilen kura sonucuna göre play off karşılaşmasında Macaristan ila mücadele edeceğiz. Futbolseverler ise Türkiye ile Macaristan arasında oynanan geçmiş maçları ve skorları araştırmaya başladı.
A Milli Futbol Takımımızın daha önce Macaristan ile yaptığı maçlar ve sonuçları yeniden gündeme geldi. Bugün çekilen Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında rakibimiz netleşti.
Türkiye - Macaristan arasında oynanan maçların skorları da merak edildi.
TÜRKİYE - MACARİSTAN OYNADIĞI TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI
Türkiye ile Macaristan arasında müsabakaların 8 tanesi resmi ve 7 tanesi özel olarak oynandı.
15 karşılaşmada Macaristan'ın galibiyet üstünlüğü bulunurken 4 tanesini Türkiye kazandı. Macaristan 9 kez sahadan galip ayrılırken 2 kez berabere kaldı.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazanırken 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Milli Takımımız, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te Macaristan 3-1'lik skorla galip olurken İstanbul'daki müsabaka 1-1 skorla sona erdi.
Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan kazanan takım olurken18 Kasım 2020'de oynanan maçın kazananı da Macaristan oldu.
4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da yapılan özel maçta 6-0'lık yenilgiye uğradık.
UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - Macaristan maçının tarihi belli oldu. Play off maçlarının ilki 20 Mart, rövanş maçları 23 Mart'ta oynanacak.
Uluslar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 20-23 Mart aralığında oynanacak ve final aşamaları 4-8 Haziran aralığında gerçekleşecek.