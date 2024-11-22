Türkiye - Macaristan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 14:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:43

Bugün Uluslar Ligi'nde play off rakibimiz belli oldu. İsviçre'de çekilen kura sonucuna göre play off karşılaşmasında Macaristan ila mücadele edeceğiz. Futbolseverler ise Türkiye ile Macaristan arasında oynanan geçmiş maçları ve skorları araştırmaya başladı.