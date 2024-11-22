Türkiye-Macaristan basketbol maçının saati ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

22 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:25

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu akşam Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya kısa süre kala 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan - Türkiye maçının oynanacağı saat ve kanalı merak konusu oldu.

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın karşılaşmaları sonrası gözler Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçına çevrildi.

Bu akşam oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu.

TÜRKİYE - MACARİSTAN​ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 22 Kasım günü 20.30'da oynanacak. Milli takımımız İtalya'da 87-80'lik skorla mağlup olmuştu.

İzlanda ile yaptığı maçta ise 76-75'lik skorla galip oldu. Bugün ise Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye rakibine karşı 2 karşılaşmada da galip gelmesi halinde finallerde olmaya hak kazanmış olacak.

Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Polonya, Finlandiya takımlarının yer almadığı gruplarda ilk 3'te bulunan takımlar 2025 Avrupa Şampiyonasına gidecek.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Kasım Cuma günü oynanacak olan Türkiye - Macaristan karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor Yıldız'dan takip edebilecek.

Milli takım aday kadrosunda Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven yer alıyor.