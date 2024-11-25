Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Avrupa Şampiyonasına katılacak mı?
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Dev Adam, Macaristan’ı yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
12 Dev Adam, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 mağlup ederek tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da oynanacak 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI ÖZETİ
Maça iyi başlayan milliler, ilk çeyreği 21-14 üstün tamamladı.
Dengeli geçen ikinci çeyreğin ardından A Milli Takım devreye 31-40 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında değe sağlanırken son bölüme 54-54'lük eşitlikle başlandı.
Millilerimiz, Macaristan'ı 76-81 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
- Periyot sonucu: 14-21
- Periyot sonucu: 31-40
- Periyot sonucu: 50-54
- Periyot sonucu: 81-76