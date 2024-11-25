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Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Avrupa Şampiyonasına katılacak mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:19
Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Avrupa Şampiyonasına katılacak mı?

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Dev Adam, Macaristan’ı yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Erkek Basketbol​ Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası​ Elemeleri B Grubu'nda maçında Macaristan​ ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Avrupa Şampiyonasına katılacak mı? - 1. Resim

TÜRKİYEMACARİSTAN​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

12 Dev Adam, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 mağlup ederek tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası​'na katılma hakkı elde etti.

Ergin Ataman​ yönetimindeki milliler, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da oynanacak 42. Avrupa  Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Avrupa Şampiyonasına katılacak mı? - 2. Resim

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI ÖZETİ

Maça iyi başlayan milliler, ilk çeyreği 21-14 üstün tamamladı.

Dengeli geçen ikinci çeyreğin ardından A Milli Takım devreye 31-40 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında değe sağlanırken son bölüme 54-54'lük eşitlikle başlandı.

Millilerimiz, Macaristan'ı 76-81 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

  1. Periyot sonucu: 14-21
  2. Periyot sonucu: 31-40
  3. Periyot sonucu: 50-54
  4. Periyot sonucu: 81-76

Sıkça Sorulan Sorular
Evet Millilerimiz şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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