Türkiye Macaristan maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:45
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
İlk karşılaşma 20 Mart 2025’te saat 20.00’da oynanacak. | Türkiye-Macaristan
İkinci maç ise 23 Mart 2025’te Türkiye saati ile 20.00’da olacak. | Macaristan-Türkiye
MİLLİ TAKIM A LİGİNE NASIL YÜKSELECEK?
A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması halinde Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan ise B Ligi'nde mücadele edecek.
Sıkça Sorulan Sorular
İlk maç İstanbul'da ikinci maç Macaristan'da oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber