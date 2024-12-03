Türkiye Macaristan maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Aralık 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:45

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya gelecek.