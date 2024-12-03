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Türkiye Macaristan maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:45
Türkiye Macaristan maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

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TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşma 20 Mart 2025’te saat 20.00’da oynanacak. | Türkiye-Macaristan

İkinci maç ise 23 Mart 2025’te Türkiye saati ile 20.00’da olacak. | Macaristan-Türkiye

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MİLLİ TAKIM A LİGİNE NASIL YÜKSELECEK?

A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması halinde Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan ise B Ligi'nde mücadele edecek.

Sıkça Sorulan Sorular
İlk maç İstanbul'da ikinci maç Macaristan'da oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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