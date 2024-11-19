Türkiye maçı saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak
UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında A Milli Takım A Ligi'ne yükselme hayalleriyle Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında Karadağ deplasmanında sahaya çıkıyor.
Galler karşısında alınan beraberliğin ardından A Ligi'ne yükselme umutlarını son maça bırakan A Milli Takım'da gözler maçın oynanacağı saate çevrildi.
TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karadağ Türkiye maçı 19 Kasım Salı (bu akşam) Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak.
Maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Yardımcılığını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak olan Karadağ-Türkiye maçı TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?
İki takımın muhtemel 11’leri şöyle:
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Mert Müldür, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Gasevic, Jankovic, Bakic, Camaj, Jovovic, Krstovic, Jovetic