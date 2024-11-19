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Türkiye maçı saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:56
Türkiye maçı saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında A Milli Takım A Ligi'ne yükselme hayalleriyle Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. grup son maçında Karadağ​ deplasmanında sahaya çıkıyor.

Galler karşısında alınan beraberliğin ardından A Ligi'ne yükselme umutlarını son maça bırakan A Milli Takım'da gözler maçın oynanacağı saate çevrildi.

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TÜRKİYE​ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı 19 Kasım Salı (bu akşam) Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak.

Maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Yardımcılığını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.

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KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak olan Karadağ-Türkiye maçı TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

İki takımın muhtemel 11’leri şöyle:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Mert Müldür, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Gasevic, Jankovic, Bakic, Camaj, Jovovic, Krstovic, Jovetic

Sıkça Sorulan Sorular
TV8'de şifresiz yayınlanacak

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Kaynak: TGRT Haber
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