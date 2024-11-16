Türkiye milli takım maçı öncesi muhtemel 11’ler de belli oldu

16 Kasım 2024 13:10 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:16

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken bugün Galler ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın stadyuma akın etmesi beklenirken muhtemel 11 kadrosu da gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımı​ bugün Galler​ ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'de yer alan oyuncular ve eksik olan oyuncular da araştırılırken karşılaşma 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM​ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi​'nde Türkiye bu akşam Galler ile mücadele edecek. 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11 KADRO BELLİ OLDU MU?

Bugün oynanacak olan karşılaşmada Galler'in muhtemel kadrosunda Darlow, Williams, Rodon, Cabongo, Davies, Sheehan, Allen, Wilson, Johnson, James, Harris yer aldı.

Milli takım muhtemel 11 kadrosu ise şöyle:

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kerem, Yunus, Barış Alper.

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

Ligde heyecan sürerken puan durumu güncel durum şöyle:

Türkiye: 10 puan

Galler: 8 puan

İzlanda: 4 puan

Karadağ: 0 puan