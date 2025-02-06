Türkiye nüfusu 2024! Kadın ve erkek sayısında denge var

06 Şubat 2025 20:50 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıklayarak, ülkenin nüfus yapısına dair kapsamlı bilgiler sundu. Bu verilere göre, Türkiye'nin nüfus artış hızı, il ve ilçe merkezlerindeki yaşam oranları, cinsiyet dağılımı ve kent-kır ayrımındaki yeni sınıflandırma detaylarıyla birlikte, nüfusun genel dağılımı hakkında önemli istatistikler ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı nüfus verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre artış göstererek yeni bir seviyeye ulaştı.

TÜRKİYE NÜFUSU 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak açıklandı. 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olan nüfus, bir yılda 292 bin 567 kişi arttı. Nüfus artış hızı 2023'te binde 1,1 iken 2024'te binde 3,4 seviyesine çıktı.

Türkiye’de kentleşme oranı artmaya devam etti. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,4’e yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6’ya geriledi. TÜİK, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından geliştirilen kent-kır sınıflandırmasını Türkiye'ye uyarlayarak, nüfusun yüzde 67,2’sinin "yoğun kent", yüzde 15,5’inin "orta yoğun kent", yüzde 17,2’sinin ise "kır" olarak sınıflandırılan bölgelerde yaşadığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU KAÇ 2025?

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişiyle toplam nüfusun yüzde 50,02’sini, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişiyle yüzde 49,98’ini oluşturdu.

Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 olarak kaydedilirken, 2024’te bu oran binde 3,4’e yükseldi. Türkiye’de 2023 yılında sadece 10 ilin nüfusu azalırken, 2024 yılı itibarıyla nüfusu azalan il sayısı 40’a çıktı.

TÜRKİYE'DE KADIN ERKEK SAYISI

Türkiye’de erkek ve kadın nüfusu neredeyse eşit seviyede bulunuyor. 2024 verilerine göre erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişiyle toplam nüfusun yüzde 50,02’sini, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişiyle yüzde 49,98’ini oluşturdu.

Cinsiyet dağılımına göre ortanca yaş, erkeklerde 33,7’ye, kadınlarda ise 35,2’ye çıktı. Türkiye genelinde en yüksek ortanca yaş 43,4 ile Sinop'ta, en düşük ortanca yaş ise 21,4 ile Şanlıurfa’da kaydedildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR NÜFUSU 2025

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un nüfusu 2024 yılı itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. İstanbul, toplam nüfusun yüzde 18,3'ünü barındırıyor.

Ankara'nın nüfusu 5 milyon 864 bin 49 kişi olarak belirlenirken, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 olarak kaydedildi. Nüfus büyüklüğü açısından dördüncü sırada 3 milyon 238 bin 618 kişiyle Bursa, beşinci sırada ise 2 milyon 722 bin 103 kişiyle Antalya yer aldı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2024'TE NE KADAR OLDU?

Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

TÜRKİYE'DE NÜFUS ARTIŞ HIZI NE KADAR?

Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı 2024'te binde 3,4 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEK NÜFUSU NASIL DAĞILMIŞ?

Türkiye'de erkek nüfusun oranı yüzde 50,02, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 olarak kaydedildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN NÜFUSLARI NE KADAR?

İstanbul 15 milyon 701 bin 602, Ankara 5 milyon 864 bin 49, İzmir ise 4 milyon 493 bin 242 kişilik nüfusa sahip.