Türkiye Petrolleri'ni satın alan Zeren Group 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu

12 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:04

2024 yılının başlarında Alpet'i satın alarak enerji sektörüne adım atan Zeren Group bu alanda yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Alpet'in ardından şirket, Türkiye'de 800'den fazla istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri'ni de satın aldı.

Vatandaşlar tarafından Zeren Group'un kime ait olduğu merak ediliyor.

ZEREN GROUP KİMİN?

Enerji, üretim, gemicilik, profesyonel hizmetler, ticaret, medya, yeme-içme turizm ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Zeren Group 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu.

Günümüzde ise şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Mustafa Yiğit Zeren görev yapıyor.

ZEREN GROUP'UN KURUCUSU RIDVAN ZEREN KİMDİR?

Rıdvan Zeren 1955 yılında Niğde'de dünyaya geldi.

Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan iş adamı 1973 Niğde'de "Zeren Mali Müşavirliği" kurarak Zeren Group Holdin'in temellerini attı.

Uzun yıllar boyunca Zeren Group'un yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Rıdvan Zeren günümüzde ise onursal başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak şirketin bünyesinde yer alıyor.