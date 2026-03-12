Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Romanya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? TFF localar için açıklama yaptı

Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı kapsamında Romanya ile karşı karşıya gelecek. 26 Mart 2026 Perşembe günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. TFF loca satışı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Romanya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? TFF localar için açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 11:52

'na Avrupa'dan katılacak olan son 4 takımın belli olmasına sayılı günler kaldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak olan son 4 takım play-off turu karşılaşmaları kapsamında belli olacak. A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak olan karşılaşmaya sayılı günler kala biletleri gündem oldu. Peki Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye Romanya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? TFF localar için açıklama yaptı

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Türkiye - Romanya loca biletlerinin 16 Mart 2026 Pazartesi günü 17.00'de satışa sunulacağı açıklandı. Loca almak isteyen taraftarların başvuru formunu doldurarak belirtilen mail adresine göndermeleri gerektiği belirtildi. Normal biletlerin ne zaman satışa çıkacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Türkiye Romanya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? TFF localar için açıklama yaptı

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadı. Bu sebepten dolayı da Türkiye - Romanya maçının biletlerinin fiyatı belli olmadı. İlerleleyen günlerde yapılacak olan satış duyurusunun ardından fiyatların da netlik kazanması bekleniyor. A Milli Takımın en son oynadığı Bulgaristan maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL

Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL

Kuzey Kale Arkası: 900 TL

Güney Kale Arkası: 900 TL

#Futbol
#milli takım
#2026 dünya kupası
#Spor Haberleri
#Türkiye Romanya Maç Biletleri
#Aktüel
