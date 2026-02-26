Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu

Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalleri kapsamında A Milli Takımımız ile Romanya karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar karşılaşmada galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası'na gitme yolunda bir adım daha atacak ve final turuna yükselecek. 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak olan karşılaşmaya sayılı günler kala biletleri gündem oldu. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen futbolseverler tarafından Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 17:25

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım belli oluyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldığı takdirde final turuna yükselecek. Finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar final etabında da rakibini mağlup ederse adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdıracak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı ise 26 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye - Romanya maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Genel olarak A Milli Takım'ın biletleri TFF tarafından karşılaşmadan 2 hafta önce satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda A Milli Takımımızın, Romanya ile oynayacağı mücadelenin biletlerinin 2026 Mart ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da netlik kazanmadı. Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. A Milli Takımımızın en son 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye'de oynadığı Bulgaristan maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL

Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL

Kuzey Kale Arkası: 900 TL

Güney Kale Arkası: 900 TL

Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park'ta oynanacak.

ETİKETLER
#2026 dünya kupası
#Beşiktaş Park
#Türkiye-romanya Maçı
#Futbol Eleme Maçları
#Milli Takım Biletleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.