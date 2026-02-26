Türkiye Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Romanya maçının nerede oynanacağı belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım belli oluyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldığı takdirde final turuna yükselecek. Finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar final etabında da rakibini mağlup ederse adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdıracak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı ise 26 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye - Romanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye - Romanya maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Genel olarak A Milli Takım'ın biletleri TFF tarafından karşılaşmadan 2 hafta önce satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda A Milli Takımımızın, Romanya ile oynayacağı mücadelenin biletlerinin 2026 Mart ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da netlik kazanmadı. Türkiye - Romanya maç biletlerinin satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. A Milli Takımımızın en son 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye'de oynadığı Bulgaristan maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL

Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL

Kuzey Kale Arkası: 900 TL

Güney Kale Arkası: 900 TL

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park'ta oynanacak.