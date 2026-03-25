Türkiye Romanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanal bilgileri açıklandı

Türkiye Romanya maçı hangi kanalda belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final heyecanı başlıyor. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşma hakkı elde edecek. Play-off aşamasında 16 takım dört ayrı yolda mücadele ederken, yarı final karşılaşmaları 26 Mart’ta, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak. Türkiye Romanya hangi kanalda? İşte Türkiye Romanya maçı kanal bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 23:28

, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birine çıkıyor. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada rakip olacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları 26 Mart Perşembe günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı da aynı gün Romanya ile karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu karşılaşmada kazanan ekip, adını finale yazdıracak. Yarı final aşamasını geçen takım, 31 Mart’ta oynanacak final mücadelesinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE ROMANYA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik mücadele ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

TV8’i Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri 12356 MHz, yatay polarizasyon, 7100 Ksym/s sembol oranı ve 2/3 FEC şeklinde açıklandı. Ayrıca Digiturk 28. kanal, Kablo TV HD 29. kanal, D-Smart 28. kanal ve Tivibu 29. kanal üzerinden de yayın takip edilebilecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ STATTA, HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasındaki mücadele İstanbul’da oynanacak. Karşılaşmaya Beşiktaş Park (Tüpraş) ev sahipliği yapacak.

Play-off yarı finalinde yer alan takımlar arasında 1. ve 2. torbada bulunan ekipler maçlarını kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak. Türkiye de bu kapsamda karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

TÜRKİYE - ROMANYA NEREDE İZLENİR?

Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da çeşitli kanallar aracılığıyla yayınlanacak. Farklı ülkelerde yaşayan futbolseverler mücadeleyi bulundukları ülkenin yayıncı kuruluşları üzerinden takip edebilecek.

ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN 2 Sur, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da TV2 Sport X ve Romanya’da Prima TV karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

