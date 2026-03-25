Türkiye Romanya muhtemel 11’ler! Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, kritik bir mücadeleye çıkıyor. Lucescu yönetimindeki Romanya’da Valentin Mihaila, Dennis Man, Draguşin, Claudiu Petrila gibi önemli isimler bulunuyor. Montella yönetimindeki millilerde hücum hattında Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper, Semih Kılıçsoy, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle etkili olmaya çalışacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve Hoffenheim formasıyla sakatlık dönüşü performansı dikkat çeken Ozan Kabak, aday kadroya dahil edilmişti. Türkiye Romanya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. İstanbul’da oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, ev sahibi avantajını kullanarak tur atlamak istiyor. Türkiye Romanya maçı tek maç üzerinden oynanacak. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, dev mücadelenin detayları…

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde Türkiye, Romanya ile karşılaşacak. Türkiye Romanya mücadelesi 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi maçları TRT ekranlarından yayınlanırken kafa karışıklığı yaşayan futbol tutkunları ise Türkiye Romanya maçının ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Türkiye Romanya mücadelesi TV8 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Milli maç şifresiz olarak naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

TÜRKİYE ROMANYA MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih (Ozan) , Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

ROMANYA: Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăguşin, Andrei Burcă, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-yıldızlılar 1-0, 2-1, 3-1, 3-2… vb. her türlü galibiyette finale yükselecek takım olacak.

Mücadeleler tek maç olacağından 90 dakikanın 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… gibi skorlarla berabere tamamlanması durumunda önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Romanya’nın kazanması durumunda ise A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılma hayalleri suya düşecek. Milliler her türlü mağlubiyette organizasyona veda edecek.

