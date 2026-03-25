Türkiye Romanya maçını anlatacak spiker belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde sahaya çıkıyor. İstanbul’daki kritik mücadelede rakip Romanya olacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması, 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu karşılaşma, iki takım açısından da turnuvaya katılım yolunda belirleyici olacak.

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler için TV8’in güncel uydu frekans bilgileri de açıklandı. Yayın, Türksat 4A uydusu üzerinden 12356 MHz frekans, yatay (horizontal) polarizasyon, 7100 Ksym/s sembol oranı ve 2/3 FEC değeriyle izlenebilecek. Bu bilgiler doğrultusunda futbolseverler, mücadeleyi kesintisiz şekilde ekran başından takip edebilecek.

Muhtemel 11’ler şöyle:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya: Ionut Radu, Andrei Ratiu, Radu Draguşin, Andrei Burca, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihaila, Denis Draguş.

TÜRKİYE ROMANYA SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yayın kadrosu da belli oldu. Mücadeleyi spiker Alp Özgen anlatacak. Yayın sırasında yorumlarıyla Ömer Üründül de karşılaşmaya eşlik edecek. Maç boyunca hem anlatım hem de değerlendirmeleriyle ekran başındaki izleyicilere eşlik edecekler.

Karşılaşmanın hakem kadrosu da açıklandı. Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier’in düdük çalacağı mücadelede, yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Benoit Bastien görev alacak.

TÜRKİYE ROMANYA SPİKERİ ALP ÖZGEN KİMDİR?

Alp Özgen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Radyo ve Televizyon alanında tamamladı. 2010 yılında TRT’de Stadyum ve Birebir gibi programlarda genel koordinatörlük yaptı.

Daha sonra D-Smart ve CNN Türk’te 4 yıl görev yapan Özgen, 2016-2018 yılları arasında Eurosport ekranlarında spor spikerliği yaptı. Son olarak S Sport’ta görev alan Özgen, günümüzde TV8,5 ve Exxen kanallarında spor spikerliği yapıyor.