Türkiye Şeker Fabrikası 133 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:51
Türkiye Şeker Fabrikası taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 133 mühendis ve tekniker istihdam edecek. Başvuru detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkşeker ilanına göre, Türkiye Şeker Fabrikası (Türkşeker) personel alımları için giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.
TÜRKŞEKER İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkşeker giriş sınavı için başvurular, KPSS puanıyla e-Devlet üzerinden 28 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TÜRKŞEKER BAŞVURU ŞARTI NEDİR?
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il/ilçe için başvuru yapabilecektir.
Kaynak: TGRT Haber