Türkiye Şeker Fabrikası 133 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları

29 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:51

Türkiye Şeker Fabrikası taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 133 mühendis ve tekniker istihdam edecek. Başvuru detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Türkşeker​ ilanına göre, Türkiye Şeker Fabrikası (Türkşeker) personel alımları için giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara​'da yapılacak.

TÜRKŞEKER İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkşeker giriş sınavı için başvurular, KPSS puanıyla e-Devlet üzerinden 28 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il/ilçe için başvuru yapabilecektir.