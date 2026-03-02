Menü Kapat
Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda belli oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı ağırlayacak. İlk üç maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada ikinci tur biletini almak için parkeye çıkacak. Üçte üçle liderlik koltuğunda bulunan milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri açıklandı. Karşılaşma basketbolseverler tarafından hem televizyondan hem de dijital platformlardan takip edilebilecek. Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan basketbol maçı yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 19:51

A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki dördüncü sınavında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde millilerin gruptaki konumu ve yayın detayları belli oldu.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Sırbistan Erkek Basketbol Milli Takımı arasındaki mücadele, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu kapsamındaki karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Dört takımın yer aldığı grupta Türkiye, oynadığı üç maçı da kazanarak ilk sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki ilk pencere maçlarında Bosna Hersek’i 93-71, İsviçre’yi ise 85-60 mağlup etti. İkinci penceredeki ilk karşılaşmada da Sırbistan’ı 82-78 yenerek üçte üç yapan milliler, dördüncü maç öncesinde liderlik konumunu sürdürüyor. Sırbistan ise grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus ekranlarından da izlenebilecek. Basketbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri üzerinden yayın yapılırken; TRT 1 HD yayını ise yine TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC bilgileriyle izlenebiliyor. Resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın bölümünden ve TRT İzle uygulaması aracılığıyla da Türkiye Sırbistan basketbol maçına erişim sağlanabilecek.

TÜRKİYE A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı A Milli Takım’ın aday kadrosu şöyledir:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

YORUM YAZ
