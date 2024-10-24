Türkiye Taş Kömürü (TTK) kura çekimi için geri sayım başladı: Saatler belli oldu

24 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:34

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK) tarafından yapılacak olan işçi alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, 18-35 yaş aralığında Zonduldak’ta ikamet eden 132 daimi işçi istihdam​ edecek. Alınacak işçiler, noter kura çekimi​ sonucunda tespit edilecek.

TKK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna yerüstü işyerlerinde ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 15 sanatta toplam 132 işçi istihdam edilecek.

TKK daimi işçi alımı​ elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak​ Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

TKK KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? ASİL VE YEDEK LİSTESİ

TKK kura çekimi ile asil ve yedek listesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu internet sitesinde canlı olarak erişime açılacak.

TKK İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı şu kadrolarda yapılacak;

15 Kuvvetli akım tesisatçısı

7 Kaynakçı

33 Mekanizasyon-pres işçisi

5 Numuneci-Maden Ocağı

8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi

13 Mekaniker (Kompresör)

19 Vinç Operatörü

2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

13 Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman

1 Dökümcü

2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı

1 Ağaç İşleri Teknisyeni

2 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

4 İş Makineleri Operatörü