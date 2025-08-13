Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında farklı bir galibiyet kazanan Fenerbahçe, Türkiye UEFA ülke puanına da katkıda bulundu.

Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 18:27

, 3. ön eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında ’u 5-2 farkla mağlup ederek play-off’a kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; Arhcie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı bu galibiyet, UEFA ülke puanında da 'ye katkıda bulundu.

Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine çıktı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti ile birlikte en yakın takipçimiz Çekya ile olan puan farkını da açmaya başladık.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:

  1. 94 bin 939 - İngiltere
  2. 84 bin 374 - İtalya
  3. 78 bin 703 - İspanya
  4. 74 bin 545 - Almanya
  5. 67 bin 748 - Fransa
  6. 60 bin 950 - Hollanda
  7. 55 bin 166 - Portekiz
  8. 52 bin 950 - Belçika
  9. 43 bin - Türkiye
  10. 39 bin 800 - Çekya.
Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA

Türkiye'yi bu hafta UEFA ülke puanı sıralamasında doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak.

Beşiktaş ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak.

Bu maçlarda alınacak sonuçlar da UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.

TGRT Haber
