Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Feyenoord’u 5-2 farkla mağlup ederek play-off’a kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; Arhcie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı bu galibiyet, UEFA ülke puanında da Türkiye'ye katkıda bulundu.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine çıktı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti ile birlikte en yakın takipçimiz Çekya ile olan puan farkını da açmaya başladık.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:

94 bin 939 - İngiltere 84 bin 374 - İtalya 78 bin 703 - İspanya 74 bin 545 - Almanya 67 bin 748 - Fransa 60 bin 950 - Hollanda 55 bin 166 - Portekiz 52 bin 950 - Belçika 43 bin - Türkiye 39 bin 800 - Çekya.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA

Türkiye'yi bu hafta UEFA ülke puanı sıralamasında doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak.

Beşiktaş ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak.

Bu maçlarda alınacak sonuçlar da UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.