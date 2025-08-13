Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Fenerbahçe’nin galibiyeti farkı açtı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Feyenoord’u 5-2 farkla mağlup ederek play-off’a kaldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; Arhcie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.
Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı bu galibiyet, UEFA ülke puanında da Türkiye'ye katkıda bulundu.
Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine çıktı.
Fenerbahçe'nin galibiyeti ile birlikte en yakın takipçimiz Çekya ile olan puan farkını da açmaya başladık.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:
Türkiye'yi bu hafta UEFA ülke puanı sıralamasında doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak.
Beşiktaş ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak.
Bu maçlarda alınacak sonuçlar da UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.