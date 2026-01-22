Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 2026 güncel sıralama

Kategoriler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında aldığı sonuçla Avrupa’daki mücadelesini sürdürürken, bu karşılaşma Türkiye’nin UEFA ülke puanına da önemli katkı sağladı.
Öte yandan Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi ile Türkiye’nin yeni sıralamadaki konumuna çevrildi.
Peki, UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye kaçıncı sırada bulunuyor?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.125 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
8. sıradaki Belçika'nın puanı 58.150, 10. sıradaki Çekya'nın 46.075 puanı bulunmakta.