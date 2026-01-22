Menü Kapat
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 2026 güncel sıralama

UEFA ülke puanı tablosu, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmaları sonrası yeniden gündem konusu oldu. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından Türkiye ülke puanı yenilendi. 22 Ocak'ta yapılacak Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesinin sonucundan da etkilenecek olan UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel son durum araştırmaları sıklaştı.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 2026 güncel sıralama
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında aldığı sonuçla Avrupa’daki mücadelesini sürdürürken, bu karşılaşma Türkiye’nin UEFA ülke puanına da önemli katkı sağladı.

Öte yandan Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi ile Türkiye’nin yeni sıralamadaki konumuna çevrildi.

Peki, UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye kaçıncı sırada bulunuyor?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 2026 güncel sıralama

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.125 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

8. sıradaki Belçika'nın puanı 58.150, 10. sıradaki Çekya'nın 46.075 puanı bulunmakta.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 2026 güncel sıralama

2026 UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere 104.102
  2. İtalya 92.267
  3. İspanya 86.265
  4. Almanya 82.974
  5. Fransa 75.605
  6. Hollanda 66.095
  7. Portekiz 63.666
  8. Belçika 58.150
  9. Türkiye 48.125
  10. Çekya 46.075
