Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4 puan ile birinci sırada yer alıyor
A Milli Takım, 9 Eylül tarihinde UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. 3-1 biten karşılaşmanın ardından Türkiye'nin puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu gündeme geldi.
Ay-Yıldızlılar UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde 5 Eylül tarihinde Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Berabere biten karşılaşmanın ardından 9 Eylül'de İzlanda'yı İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk etti.
Uluslar Ligi'nde liderlik için büyük bir başarıya imza atan A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3 gol ile rakibini 3-1 mağlup etti.
Türkiye-İzlanda maçının ardından A Milli Takım'ın gruplarda puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu gündeme geldi.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE PUAN DURUMU, KAÇINCI SIRADA?
UEFA Uluslar Ligi'nde bir beraberlik ve galibiyet alan A Milli Takım gruplarda dört puan ile birinci sırada yer alıyor.
Ay-Yıldızlıların hemen arkasında ise dört puan ile Galler yer alıyor.
A Milli Takımımız grup aşamasını birinci sırada tamamlarsa bir üst lige yükselecek.
Türkiye - 4
Galler - 4
İzlanda - 3
Karadağ - 0
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım 11 Ekim 2024 tarihinde saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek.
Karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı ise henüz açıklanmadı.