Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4 puan ile birinci sırada yer alıyor

10 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:41

A Milli Takım, 9 Eylül tarihinde UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. 3-1 biten karşılaşmanın ardından Türkiye'nin puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu gündeme geldi.

Ay-Yıldızlılar UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde 5 Eylül tarihinde Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Berabere biten karşılaşmanın ardından 9 Eylül'de İzlanda'yı İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk etti.

Uluslar Ligi'nde liderlik için büyük bir başarıya imza atan A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3 gol ile rakibini 3-1 mağlup etti.

Türkiye-İzlanda maçının ardından A Milli Takım'ın gruplarda puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu gündeme geldi.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE PUAN DURUMU, KAÇINCI SIRADA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bir beraberlik ve galibiyet alan A Milli Takım gruplarda dört puan ile birinci sırada yer alıyor.

Ay-Yıldızlıların hemen arkasında ise dört puan ile Galler yer alıyor.

A Milli Takımımız grup aşamasını birinci sırada tamamlarsa bir üst lige yükselecek.

Türkiye - 4

Galler - 4

İzlanda - 3

Karadağ - 0

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım 11 Ekim 2024 tarihinde saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek.

Karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı ise henüz açıklanmadı.