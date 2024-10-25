Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçının saati belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna’yı konuk edecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu. Türkiye-Ukrayna karşılaşmasının rövanş maçı 29 Ekim Salı günü oynanacak.
TÜRKİYE-UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol müsabakası, 25 Ekim Cuma günü Esenler Erokspor Stadı’nda saat 18.00 itibarıyla başlayacak.
TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
A Milli Kadın Futbol Takımımızın Ukrayna ile karşılaşmasını Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.
TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇININ RÖVANŞI NEREDE YAPILACAK?
Türkiye-Ukrayna karşılaşmasının rövanş maçı 29 Ekim Salı Günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.