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Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçının saati belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:36
Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçının saati belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna’yı konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası​ play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna​ oldu. Türkiye-Ukrayna karşılaşmasının rövanş maçı 29 Ekim Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE-UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol müsabakası, 25 Ekim Cuma günü Esenler Erokspor Stadı’nda saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

Türkiye-Ukrayna kadın milli futbol maçının saati belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

A Milli Kadın Futbol Takımımızın Ukrayna ile karşılaşmasını Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.

TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇININ RÖVANŞI NEREDE YAPILACAK?

Türkiye-Ukrayna karşılaşmasının rövanş maçı 29 Ekim Salı Günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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