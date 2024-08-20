Türkiye Varlık Fonu, 12 şirketin hisselerini portföyüne ekledi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan hisseler Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte ticari ünvanlı çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacağı bildirildi.
TÜRKİYE VARLIK FONU’NA HANGİ ŞİRKETLERİN HİSSELERİ AKTARILDI?
6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alınan kararla ticari ünvanlı 12 şirketin sermayelerinde bulunan hisselerin tamamı, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de koruyarak Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak.
Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan şirketlerin isimleri şu şekilde;
Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.
TÜRKİYE VARLIK FONU SAHİBİ KİM?
Stratejik varlıkları yönetmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.
TÜRKİYE VARLIK FONU’NDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?
Türkiye’nin üç büyük kamu bankası, Türkiye Hayat Emeklilik, Türkiye Sigorta, Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde.
TVF Portföyünde bulunan şirketler;
Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
Borsa İstanbul
Türkiye Sigorta
Türkiye Hayat Emeklilik
Türkiye Katılım Sigorta
Türkiye Katılım Hayat
TVF Finansal Yatırımlar