Türkiye Varlık Fonu, 12 şirketin hisselerini portföyüne ekledi

20 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte ticari ünvanlı çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacağı bildirildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU’NA HANGİ ŞİRKETLERİN HİSSELERİ AKTARILDI?

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alınan kararla ticari ünvanlı 12 şirketin sermayelerinde bulunan hisselerin tamamı, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de koruyarak Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak.

Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan şirketlerin isimleri şu şekilde;

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi

İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

TÜRKİYE VARLIK FONU SAHİBİ KİM?

Stratejik varlıkları yönetmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

TÜRKİYE VARLIK FONU’NDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Türkiye’nin üç büyük kamu bankası, Türkiye Hayat Emeklilik, Türkiye Sigorta, Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde.

TVF Portföyünde bulunan şirketler;

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Borsa İstanbul

Türkiye Sigorta

Türkiye Hayat Emeklilik

Türkiye Katılım Sigorta

Türkiye Katılım Hayat

TVF Finansal Yatırımlar