Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer TBF yönetim kurulu üyeliği yaptı

18 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:32

Türkiye Voleybol Federasyonu bugün yeni başkanını seçiyor. Seçimlerin başlamasının ardından Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruların cevapları merak edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu​ (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda bugün yeni başkanını seçecek.

Seçimler mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ​ ve Gökhan Dinçer arasında gerçekleşecek.

Vatandaşlar tarafından Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

GÖKHAN DİNÇER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Dinçer, 1988 yılında Samsun​'da dünyaya geldi.

Bulgaristan'da bulunan VUZFT Üniversitesi Politika Bilimi Bölümü'nü 2023 yılında tamamlayan Dinçer, 2018'den beri ticaret ile uğraşıyor.

Özel sektörde birçok şirkette üst düzey yöneticilik yapan Dinçer, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanı oldu.

Halen başkanlık görevine devam eden Dinçer, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev aldı.

2012-2016 yılları arasında AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2014-2019 arasında ise Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Dinçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı oldu.